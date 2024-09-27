Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1742 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1742 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1742 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,968)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,108 oz) 3,359 гр
  • Диаметр 20 - 23 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,721

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1742 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Монеты России 1742 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом Червонец (Дукат) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск