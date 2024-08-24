Полтина 1742 года ММД (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6445 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность XF (2) VF (17) F (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) VF35 (1) VF20 (1) F15 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) RNGA (1)

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