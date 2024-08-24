Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1742 года ММД (Россия, Елизавета)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,680
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6445 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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