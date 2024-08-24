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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1742 года ММД (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1742 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1742 года ММД - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,680

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6445 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 850 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
520 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 CHF
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность F15 RNGA
Цена
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность VF DETAILS
Цена
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2017
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 2, 2015
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 2 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Heritage - January 14, 2015
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Heritage - January 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 января 2015
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе SINCONA - October 12, 2012
Продавец SINCONA
Дата 12 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1742 ММД на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1742 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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