1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (5) AU (10) XF (37) VF (23) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS61 (2) AU58 (2) AU55 (2) AU53 (2) XF45 (7) XF40 (7) VF35 (4) VF30 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (2) PCGS (2) NGC (5)

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