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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)

Разновидность: Край корсажа прямой

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Край корсажа прямой - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Край корсажа прямой - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 289,343

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1497 $
Цена в валюте аукциона 6000 PLN
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
932 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Heritage - March 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе RedSquare - October 9, 2022
Продавец RedSquare
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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