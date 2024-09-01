Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа прямой (Россия, Елизавета)
Разновидность: Край корсажа прямой
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 289,343
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа прямой. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6398 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 7500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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