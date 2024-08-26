1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Гуртовая надпись петербургская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность AU (2) XF (2) VF (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) AU53 (1) XF40 (1) Сервис PCGS (1) NGC (1)