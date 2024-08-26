Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гуртовая надпись петербургская
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 289,343
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Гуртовая надпись петербургская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
16565 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
******
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Где продать?
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