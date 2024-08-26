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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Гуртовая надпись петербургская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гуртовая надпись петербургская

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Гуртовая надпись петербургская - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Гуртовая надпись петербургская - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 289,343

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Гуртовая надпись петербургская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 79 проданному на аукционе Русское Наследие за 2000000 RUB. Торги состоялись 11 июля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Империя (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
16565 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
1804 $
Цена в валюте аукциона 1800 CHF
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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