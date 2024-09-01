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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Голова малая, смещена влево (Россия, Елизавета)

Разновидность: Голова малая, смещена влево

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Голова малая, смещена влево - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Голова малая, смещена влево - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 289,343

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Голова малая, смещена влево. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Rare Coins (2)
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
10106 $
Цена в валюте аукциона 900000 RUB
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
18250 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Künker - September 29, 2010
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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