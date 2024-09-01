1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Голова малая, смещена влево (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Голова малая, смещена влево. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.

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