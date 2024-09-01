Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Голова малая, смещена влево (Россия, Елизавета)
Разновидность: Голова малая, смещена влево
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 289,343
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Голова малая, смещена влево. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1350000 RUB. Торги состоялись 4 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Katz (1)
- Künker (1)
- Rare Coins (2)
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
18250 $
Цена в валюте аукциона 1350000 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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