Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип". Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)
Разновидность: Гуртовая надпись московская
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,132,906
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гуртовая надпись московская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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