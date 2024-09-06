1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип". Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гуртовая надпись московская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

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