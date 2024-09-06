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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип". Гуртовая надпись московская (Россия, Елизавета)

Разновидность: Гуртовая надпись московская

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" Гуртовая надпись московская - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" Гуртовая надпись московская - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,132,906

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Гуртовая надпись московская. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Rare Coins (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F15 RNGA
Цена
7029 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность XF45
Цена
11000 $
Цена в валюте аукциона 11000 USD

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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