Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,132,906
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (583) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24860 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
3595 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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