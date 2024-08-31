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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,132,906

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (583) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24860 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
3595 $
Цена в валюте аукциона 310000 RUB
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
841 $
Цена в валюте аукциона 72500 RUB
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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