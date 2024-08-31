1 рубль 1742 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24860 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9988 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность UNC (41) AU (160) XF (195) VF (121) F (3) Нет оценки (59) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (4) MS62 (8) MS61 (7) MS60 (10) AU58 (19) AU55 (25) AU53 (26) AU50 (13) XF45 (27) XF40 (16) VF35 (12) VF30 (2) VF20 (3) F15 (1) DETAILS (8) Сервис ННР (8) NGC (40) RNGA (4) PCGS (5)

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