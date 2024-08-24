1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6399 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность UNC (2) AU (39) XF (59) VF (35) F (1) Нет оценки (4) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (6) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (6) XF45 (13) XF40 (9) VF35 (4) VF30 (1) VF25 (6) DETAILS (3) Сервис NGC (5) PCGS (2) ННР (1) RNGA (6)

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