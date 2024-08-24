Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)
Разновидность: Край корсажа V-образный
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 289,343
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6399 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.
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