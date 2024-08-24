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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1742 года ММД "Московский тип". Край корсажа V-образный (Россия, Елизавета)

Разновидность: Край корсажа V-образный

Аверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Край корсажа V-образный - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1742 года ММД "Московский тип" Край корсажа V-образный - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 289,343

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (140) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1742 года "Московский тип" со знаком ММД. Край корсажа V-образный. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6399 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 22000 EUR. Торги состоялись 9 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 36000 RUB
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - March 23, 2023
Продавец AURORA
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе RedSquare - December 4, 2022
Продавец RedSquare
Дата 4 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1742 ММД "Московский тип" на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1742 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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