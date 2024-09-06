Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1742 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 76,816
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1742
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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