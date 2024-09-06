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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1742 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1742 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1742 года СПБ "Поясной портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 76,816

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1742
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Karamitsos - June 9, 2024
Продавец Karamitsos
Дата 9 июня 2024
Сохранность F
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 126 EUR
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
1576 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Stack's - April 22, 2023
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - December 16, 2021
Продавец AURORA
Дата 16 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - June 1, 2020
Продавец AURORA
Дата 1 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе Stack's - January 19, 2020
Продавец Stack's
Дата 19 января 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия Полтина 1742 СПБ "Поясной портрет" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полтина 1742 "Поясной портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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