Полтина 1742 года СПБ "Поясной портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1742 года "Поясной портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 42 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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