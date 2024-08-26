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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без обозначения минцмейстера

Аверс монеты - Гривенник 1751 года Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1751 года Без обозначения минцмейстера - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,395,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность F
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность F15
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Россия Гривенник 1751 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе COINSTORE - June 2, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность F15
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Гривенник 1751 на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Русское Наследие - August 13, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 13 августа 2023
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1751 на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1751 на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1751 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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