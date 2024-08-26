Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без обозначения минцмейстера
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,395,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (116) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец COINSTORE
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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