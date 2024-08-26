Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1751 года. Без обозначения минцмейстера. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5 проданному на аукционе Александр за 1300 USD. Торги состоялись 19 сентября 2014.

Сохранность UNC (5) AU (15) XF (40) VF (37) F (7) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (2) MS60 (1) AU58 (2) AU55 (5) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (5) XF40 (6) VF35 (1) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (1) Сервис ННР (2) PCGS (2) RNGA (2) NGC (2)

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