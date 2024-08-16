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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1743 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1743 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1743 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,59 гр
  • Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 206,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1743 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Империя за 16800 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (4)
  • Coins.ee (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Numisbalt (1)
  • Rare Coins (5)
  • Spink (3)
  • Александр (4)
  • Знак (1)
  • Империя (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Гривенник 1743 на аукционе Империя - September 21, 2023
Продавец Империя
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 2200 RUB
Россия Гривенник 1743 на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия Гривенник 1743 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Гривенник 1743 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе AURORA - December 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе AURORA - August 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе Spink - November 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе Spink - July 19, 2021
Продавец Spink
Дата 19 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - February 10, 2021
Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - February 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Гривенник 1743 на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность F
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Гривенник 1743 на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия Гривенник 1743 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1743 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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