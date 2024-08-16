Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1743 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 206,500
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1743 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Империя за 16800 RUB. Торги состоялись 4 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Русское Наследие (1)
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 17 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 февраля 2021
Сохранность VF30
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?
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