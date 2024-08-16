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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1749 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Гривенник 1749 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Гривенник 1749 года - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,42 гр
  • Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Гривенник
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1749 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Гривенник 1749 на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривенник 1749 на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Россия Гривенник 1749 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Гривенник 1749 на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия Гривенник 1749 на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Россия Гривенник 1749 на аукционе Coins.ee - January 3, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VG
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Гривенник 1749 на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Россия Гривенник 1749 на аукционе Имперская монета - September 24, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 24 сентября 2019
Сохранность XF45
Цена
Россия Гривенник 1749 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Россия Гривенник 1749 на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
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Россия Гривенник 1749 на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rauch - September 23, 2015
Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривенник 1749 на аукционе Rauch - July 11, 2015
Продавец Rauch
Дата 11 июля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривенник 1749 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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