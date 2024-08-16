Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1749 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,42 гр
- Чистого серебра (0,0584 oz) 1,815 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1749 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1000 USD. Торги состоялись 6 июня 2020.
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF40 RNGA
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 26000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
409 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF25
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 января 2021
Сохранность VG
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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