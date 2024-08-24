Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1744 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,59 гр
- Чистого серебра (0,0625 oz) 1,9425 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,420,804
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Гривенник
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (158) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1744 года. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8461 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 10100 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
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