Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1755 года "Орел на реверсе". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1755 года "Орел на реверсе". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1550 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2018.
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