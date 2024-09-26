Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1755 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 33 - 35 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Künker (3)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (4)
- SINCONA (1)
- Александр (7)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (1)
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 472441 RUB
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полтина 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск