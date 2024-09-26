Полтина 1755 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

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