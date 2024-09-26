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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1755 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1755 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1755 года СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 33 - 35 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1755 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IM. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 14000 USD. Торги состоялись 16 декабря 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
5201 $
Цена в валюте аукциона 480000 RUB
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
5116 $
Цена в валюте аукциона 472441 RUB
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU55
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 25, 2021
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF20
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 18, 2019
Продавец AURORA
Дата 18 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - December 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - September 29, 2018
Продавец Империя
Дата 29 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 7, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 7 ноября 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - October 8, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 8 октября 2017
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 28, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Россия Полтина 1755 СПБ IM "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1755 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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