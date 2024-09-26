Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 рублей 1755 года СПБ. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,58 гр
- Чистого золота (0,2086 oz) 6,4879 гр
- Диаметр 23 - 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1755 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе SINCONA AG за 310000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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