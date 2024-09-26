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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 рублей 1755 года СПБ. Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 рублей 1755 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 5 рублей 1755 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,58 гр
  • Чистого золота (0,2086 oz) 6,4879 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1755 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе SINCONA AG за 310000 CHF. Торги состоялись 13 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1755 СПБ (Пробные) на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
326021 $
Цена в валюте аукциона 310000 CHF
Россия 5 рублей 1755 СПБ (Пробные) на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Россия 5 рублей 1755 СПБ (Пробные) на аукционе Goldberg - May 30, 2006
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2006
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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