Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1755 года (Россия, Елизавета)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,26 гр
- Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 5,842
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 рублей
- Год 1755
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1755 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 62000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (2)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (2)
- Александр (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность AU58
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 рублей 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск