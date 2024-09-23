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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1755 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 рублей 1755 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 рублей 1755 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,26 гр
  • Чистого золота (0,2435 oz) 7,5744 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,842

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1755 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 192 проданному на аукционе SINCONA AG за 62000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
11930 $
Цена в валюте аукциона 11501 EUR
Россия 5 рублей 1755 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU
Цена
42085 $
Цена в валюте аукциона 42000 CHF
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Stack's - August 12, 2016
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Stack's - August 12, 2016
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2016
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность AU58
Цена
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Stack's - August 8, 2012
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Stack's - August 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 августа 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Александр - March 26, 2010
Россия 5 рублей 1755 на аукционе Александр - March 26, 2010
Продавец Александр
Дата 26 марта 2010
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2009
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1755 на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1755 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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