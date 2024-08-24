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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 5 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 5 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 5 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,58 гр
  • Чистого золота (0,2086 oz) 6,4879 гр
  • Диаметр 23 - 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1755
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1755 года "Елизаветин Золотой" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Русское Наследие за 260000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1755 СПБ "Елизаветин Золотой" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PF64 CAMEO NGC
Цена
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