Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 5 рублей 1755 года СПБ "Елизаветин Золотой". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 5 рублей 1755 года "Елизаветин Золотой" со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Русское Наследие за 260000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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