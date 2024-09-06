Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты Двойной червонец (2 дуката) Елизаветы Петровны - Россия

type-coin
type-coin

Двойной червонец (2 дуката) 1749-1751

Св. Андрей Первозванный на реверсе
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1749 600 R3 0 01749 Новодел - R3 0 01751 "МАР. 20" 3,360 R2 0 01751 "АПРЕЛ" 3,360 R1 0 31751 "АПРЕЛ". Новодел 3,360 R3 0 0
type-coin
type-coin

Двойной червонец (2 дуката) 1749-1751

Орел на реверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1749 R3 0 01751 "МАР. 20" R3 0 01751 "АПРЕЛ:" R2 0 11751 "АПРЕЛ:". Новодел R2, R3 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Все российские монеты российские монеты номиналом Двойной червонец (2 дуката) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск