Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Золотые монеты Двойной червонец (2 дуката) Елизаветы Петровны - Россия
Двойной червонец (2 дуката) 1749-1751Св. Андрей Первозванный на реверсе
Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи1749 600 R3 0 01749 Новодел - R3 0 01751 "МАР. 20" 3,360 R2 0 01751 "АПРЕЛ" 3,360 R1 0 31751 "АПРЕЛ". Новодел 3,360 R3 0 0
Двойной червонец (2 дуката) 1749-1751Орел на реверсе
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1749 R3 0 01751 "МАР. 20" R3 0 01751 "АПРЕЛ:" R2 0 11751 "АПРЕЛ:". Новодел R2, R3 0 0
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск