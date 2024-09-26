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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АПРЕЛ"

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Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,360

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.

Сохранность
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  • SINCONA (2)
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
65240 $
Цена в валюте аукциона 65000 CHF
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
90909 $
Цена в валюте аукциона 80000 CHF
Россия Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе New York Sale - January 6, 2011
Продавец New York Sale
Дата 6 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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