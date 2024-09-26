Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ" (Россия, Елизавета)
Разновидность: "АПРЕЛ"
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,360
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 181 проданному на аукционе SINCONA AG за 80000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- New York Sale (1)
- SINCONA (2)
Где продать?
Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск