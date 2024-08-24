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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Орел на реверсе". "АПРЕЛ:" (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АПРЕЛ:"

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Орел на реверсе" "АПРЕЛ:" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Орел на реверсе" "АПРЕЛ:" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Орел на реверсе". "АПРЕЛ:". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1283 проданному на аукционе SINCONA AG за 12000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
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Россия Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Орел на реверсе" на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1751 "Орел на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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