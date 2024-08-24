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Двойной червонец (2 дуката) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Двойной червонец (2 дуката) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи Двойной червонец (2 дуката) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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