Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". "АПРЕЛ". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: "АПРЕЛ". Новодел
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 6,94 гр
- Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,360
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Двойной червонец (2 дуката)
- Год 1751
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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