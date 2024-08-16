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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Двойной червонец (2 дуката) 1751 года "Орел на реверсе". "АПРЕЛ:". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: "АПРЕЛ:". Новодел

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 6,94 гр
  • Чистого золота (0,22 oz) 6,8428 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Двойной червонец (2 дуката)
  • Год 1751
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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