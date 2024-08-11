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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1756 года СПБ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 2 рубля 1756 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 2 рубля 1756 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
  • Диаметр 18,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,712

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1756 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54309 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
10726 $
Цена в валюте аукциона 925000 RUB
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
8159 $
Цена в валюте аукциона 746179 RUB
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - January 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Holmasto - December 17, 2022
Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Sonntag - November 29, 2022
Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Россия 2 рубля 1756 СПБ на аукционе Stack's - June 3, 2022
Продавец Stack's
Дата 3 июня 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рубля 1756 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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