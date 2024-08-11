2 рубля 1756 года СПБ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1756 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54309 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.

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