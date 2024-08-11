Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1756 года СПБ (Россия, Елизавета)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0955 oz) 2,9711 гр
- Диаметр 18,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,712
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 2 рубля
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (165) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1756 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54309 проданному на аукционе Stack's Bowers за 13000 USD. Торги состоялись 13 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
10726 $
Цена в валюте аукциона 925000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
8159 $
Цена в валюте аукциона 746179 RUB
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Holmasto
Дата 17 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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