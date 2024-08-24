Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1749 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный, Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1749 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном, Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1448 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1450 USD. Торги состоялись 5 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
******
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Где продать?
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