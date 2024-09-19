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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24870 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - July 21, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - July 21, 2024
Продавец RedSquare
Дата 21 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
19156 $
Цена в валюте аукциона 1749636 RUB
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - February 25, 2024
Продавец RedSquare
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность VF25 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU50
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
19911 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - November 5, 2023
Продавец RedSquare
Дата 5 ноября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе RedSquare - October 8, 2023
Продавец RedSquare
Дата 8 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G
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Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1757 СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 "Портрет работы Ж. Дасье" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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