1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24870 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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