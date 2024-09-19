Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года СПБ ЯI "Портрет работы Ж. Дасье" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года "Портрет работы Ж. Дасье" со знаком СПБ ЯI. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24870 проданному на аукционе Heritage Auctions за 176250 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF40 ННР
Цена
19156 $
Цена в валюте аукциона 1749636 RUB
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
19911 $
Цена в валюте аукциона 80000 PLN
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность G
Цена
******
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Где продать?
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