Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1757 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 1,21 гр
- Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,499,094
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (457)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU55 NGS
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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