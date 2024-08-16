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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1757 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1757 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1757 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 1,21 гр
  • Чистого серебра (0,0312 oz) 0,9704 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,499,094

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (457)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1757 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Александр за 2800 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Naumann - July 7, 2024
Продавец Naumann
Дата 7 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU55 NGS
Цена
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Russiancoin - March 21, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - March 10, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU50
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - January 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 5 копеек 1757 СПБ "Орел в облаках" на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1757 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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