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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 934,738

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1743
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (425) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20700 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 38000 RUB
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность F
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1743 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1743 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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