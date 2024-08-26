Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 934,738
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (425) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20700 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
453 $
Цена в валюте аукциона 40000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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