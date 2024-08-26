1 рубль 1743 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1743 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 52631 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20700 USD. Торги состоялись 29 мая 2008.

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