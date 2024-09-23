Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1758 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,6 гр
- Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 116,606
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31275 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 4 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1662 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 1900 AUD
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 24 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?
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