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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1758 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1758 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1758 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,6 гр
  • Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 116,606

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1758 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31275 проданному на аукционе Heritage Auctions за 21150 USD. Торги состоялись 4 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе NumisCorner - June 15, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 15 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
1662 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1246 $
Цена в валюте аукциона 1900 AUD
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Universum Coins GmbH - October 26, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 26 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Schulman - April 13, 2022
Продавец Schulman
Дата 13 апреля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность MS62
Цена
Россия 1 рубль 1758 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе AURORA - April 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 апреля 2019
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - November 10, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - June 16, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Myntauktioner i Sverige AB - September 24, 2017
Продавец Myntauktioner i Sverige AB
Дата 24 сентября 2017
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Rare Coins - October 31, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 31 октября 2015
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 рубль 1758 на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1758 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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