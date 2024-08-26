Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Елизаветы Петровны - Россия
1 рубль 1742 ПробныйПоясной портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1742 СПБ R4 0 0
1 рубль 1756 ПробныйОрел в облаках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1756 Новодел R3 0 51756 R4 0 0
1 рубль 1756 ПробныйС вензелем Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1756 Новодел R3 0 31756 R4 0 0
1 рубль 1758 ПробныйПортрет работы С. Юдина
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1758 СПБ НК R4 0 0
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