Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Елизаветы Петровны - Россия

type-coin
type-coin

1 рубль 1742 Пробный

Поясной портрет
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1742 СПБ R4 0 0
type-coin
type-coin

1 рубль 1756 Пробный

Орел в облаках
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1756 Новодел R3 0 51756 R4 0 0
type-coin
type-coin

1 рубль 1756 Пробный

С вензелем Елизаветы
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1756 Новодел R3 0 31756 R4 0 0
type-coin
type-coin

1 рубль 1758 Пробный

Портрет работы С. Юдина
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1758 СПБ НК R4 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Елизаветы Петровны Все российские монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск