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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы" (Россия, Елизавета)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,6 гр
  • Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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