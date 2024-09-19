Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,6 гр
- Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.
Сохранность
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