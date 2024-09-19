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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,6 гр
  • Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1756 года "С вензелем Елизаветы". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • SINCONA (1)
Россия 1 рубль 1756 "С вензелем Елизаветы" (Пробный) на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
28969 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Россия 1 рубль 1756 "С вензелем Елизаветы" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
17045 $
Цена в валюте аукциона 15000 CHF
Россия 1 рубль 1756 "С вензелем Елизаветы" (Пробный) на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность UNC
Цена
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