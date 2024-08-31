Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,6 гр
- Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Редкие Монеты за 21000000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 PL
Цена
226819 $
Цена в валюте аукциона 21000000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60 PL
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60 PL
Цена
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