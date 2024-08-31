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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,6 гр
  • Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
  • Диаметр 15 - 16 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Редкие Монеты за 21000000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS61 PL
Цена
226819 $
Цена в валюте аукциона 21000000 RUB
Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61 PL
Цена
Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе Русское Наследие - April 21, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS60 PL
Цена
70000 $
Цена в валюте аукциона 70000 USD
Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность MS60 PL
Цена
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Россия 1 рубль 1756 "Орел в облаках" (Пробный) на аукционе SINCONA - October 25, 2011
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1756 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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