Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробный 1 рубль 1756 года "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,6 гр
- Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
- Диаметр 15 - 16 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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