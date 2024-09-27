1 рубль 1757 года (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 950000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность PROOF (1) UNC (9) AU (31) XF (42) VF (20) F (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS62 (2) MS61 (3) AU58 (4) AU55 (13) AU53 (3) AU50 (3) XF45 (5) XF40 (1) DETAILS (7) Сервис ННР (1) NGC (21) PCGS (8) RNGA (1) ICG (1)

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