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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1757 года (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1757 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1757 года - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 1,6 гр
  • Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,324

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1757
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 950000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Dorotheum - May 17, 2024
Продавец Dorotheum
Дата 17 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1956 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2349 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Dorotheum - May 12, 2023
Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Россия 1 рубль 1757 на аукционе Heritage - August 12, 2021
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Русское Наследие - June 13, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1757 на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1757 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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