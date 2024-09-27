Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,6 гр
- Чистого золота (0,0472 oz) 1,4672 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,324
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (109) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 111 проданному на аукционе Монеты и Медали за 950000 RUB. Торги состоялись 7 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
2349 $
Цена в валюте аукциона 360000 JPY
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 12 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 августа 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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