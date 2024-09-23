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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1758 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1758 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1758 года СПБ "Орел в облаках" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,21 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,577,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1758
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (354)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
75 $
Цена в валюте аукциона 6600 RUB
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 22 EUR
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 6, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU53 NGS
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Русское Наследие - March 3, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность MS60 ННР
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 24, 2024
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Александр - January 24, 2024
Продавец Александр
Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1758 СПБ "Орел в облаках" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1758 "Орел в облаках" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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