Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1758 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 1,21 гр
- Диаметр 13,5 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,577,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1758
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (354)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 6 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS60 ННР
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность AU53 NGS
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 NGC
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Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF45
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Дата 24 января 2024
Сохранность XF40
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