5 копеек 1758 года СПБ "Орел в облаках" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1758 года "Орел в облаках" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 5000 EUR. Торги состоялись 8 мая 2021.

Сохранность UNC (40) AU (84) XF (114) VF (86) F (7) Нет оценки (18) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS64 (1) MS63 (9) MS62 (14) MS61 (6) MS60 (6) AU58 (17) AU55 (16) AU53 (7) AU50 (19) XF45 (24) XF40 (11) VF35 (14) VF30 (7) VF25 (5) VF20 (2) F15 (1) F12 (1) DETAILS (2) Сервис ННР (18) NGS (1) NGC (25) RNGA (2) PCGS (8) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

AB Philea & Myntkompaniet (2)

Agora (1)

AURORA (24)

BAC (1)

Baldwin's (1)

Bruun Rasmussen (1)

Chaponnière (1)

Chaponnière & Hess-Divo (2)

Coins.ee (4)

CoinsNB (1)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

GGN (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (5)

Heritage (6)

Höhn (3)

iNumis (1)

Katz (12)

Kroha (1)

Künker (8)

MARCINIAK (1)

MS67 (3)

MUNZE (3)

Münzen Gut-Lynt (1)

Myntauktioner i Sverige AB (1)

New York Sale (3)

Niemczyk (1)

Numisbalt (8)

Rare Coins (38)

Rauch (11)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (7)

SINCONA (5)

Solidus Numismatik (1)

Stack's (3)

Teutoburger (2)

UBS (2)

Universum Coins GmbH (6)

WAG (1)

WCN (1)

Wójcicki (1)

Александр (67)

Денга1700 (1)

Знак (2)

Империя (17)

Имперская монета (53)

Монеты и Медали (11)

НИКО (5)

Русский Нумизматический Дом (6)

Русское Наследие (10)