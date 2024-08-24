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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Золотые монеты Полтина Елизаветы Петровны - Россия

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Полтина 1756

Год Знак Описание Тираж UNC Биткин Продажи Продажи
1756 22,389 R 0 374
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