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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 5 копеек 1761 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1761 года Без знака монетного двора - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 26,282,434

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (278) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия 5 копеек 1761 на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1761 на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1761 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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