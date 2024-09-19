Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 26,282,434
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1761
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (278) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Дата 15 мая 2024
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