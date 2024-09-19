5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1761 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1527 проданному на аукционе SINCONA AG за 1100 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (2) AU (54) XF (104) VF (74) F (5) VG (3) Нет оценки (35) Сохранность (слабы) MS65 (1) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (12) AU53 (5) AU50 (6) XF45 (8) XF40 (15) VF35 (10) VF30 (3) VF25 (3) VG8 (3) DETAILS (3) BN (24) Сервис ННР (1) RNGA (8) NGC (11) CGC (2) PCGS (5)

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