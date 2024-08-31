Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1757 года. Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 1,7 гр
- Чистого золота (0,0501 oz) 1,5589 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1757
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1757 года. Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Русское Наследие за 15000 USD. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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