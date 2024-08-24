5 копеек 1759 года ММ (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Имперская монета за 27466 RUB. Торги состоялись 23 марта 2021.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (14) VF (39) F (13) G (1) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS60 (1) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (2) VF30 (5) VF25 (5) VF20 (2) F15 (2) DETAILS (2) BN (3) Сервис NGC (3) CGC (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (11)

CNG (1)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (3)

Haljak Coin Auction (6)

Katz (6)

MS67 (2)

Münz Zentrum Rheinland (1)

MUNZE (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Numisbalt (4)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (11)

Rauch (2)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (6)

Tauler & Fau (1)

Александр (7)

Империя (1)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (2)

НИКО (1)

Русское Наследие (1)