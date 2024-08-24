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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1759 года ММ (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 5 копеек 1759 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 5 копеек 1759 года ММ - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,19 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт сетчатый
  • Тираж UNC 11,836,941

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1759
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Имперская монета за 27466 RUB. Торги состоялись 23 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3190 RUB
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - April 13, 2023
Продавец AURORA
Дата 13 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - January 19, 2023
Продавец AURORA
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе MUNZE - January 18, 2023
Продавец MUNZE
Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 BN CGC
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе AURORA - July 28, 2022
Продавец AURORA
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1759 ММ на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность G
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1759 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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