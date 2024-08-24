Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1759 года ММ (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,19 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт сетчатый
- Тираж UNC 11,836,941
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 5 копеек
- Год 1759
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
Цены на аукционах (84) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1759 года со знаком ММ. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 41 проданному на аукционе Имперская монета за 27466 RUB. Торги состоялись 23 марта 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
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Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
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Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Сохранность VF DETAILS NGC
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Дата 26 ноября 2023
Сохранность F
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Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
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Дата 16 мая 2023
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Сохранность Нет оценки
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Дата 19 января 2023
Сохранность XF
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Дата 18 января 2023
Сохранность AU53 BN CGC
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Где продать?
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