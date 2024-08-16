Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
1805 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS64 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS60 PL
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 копеек 1761 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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