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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны" Новодел - цена монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Sincona AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 45 - 90 гр
  • Диаметр 48 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 копеек
  • Год 1761
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробные 10 копеек 1761 года "Барабаны". Новодел. Это медная монета периода Елизаветы Петровны. Рекорд цены принадлежит лоту 254 проданному на аукционе SINCONA AG за 5000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
1805 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS62
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 85000 RUB
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе MS67 - December 8, 2021
Продавец MS67
Дата 8 декабря 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность SP63 BN PCGS
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - July 15, 2020
Продавец Александр
Дата 15 июля 2020
Сохранность AU55
Цена
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Jean ELSEN - March 13, 2020
Продавец Jean ELSEN
Дата 13 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность MS64 PL
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS60
Цена
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность MS63 PL
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - April 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS60
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Александр - March 22, 2019
Продавец Александр
Дата 22 марта 2019
Сохранность MS60 PL
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - February 13, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 13 февраля 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Baldwin's of St. James's - January 13, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 9, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 9 декабря 2018
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS63
Цена
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Россия 10 копеек 1761 "Барабаны" (Пробные) на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 копеек 1761 "Барабаны" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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