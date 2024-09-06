Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1743 года (Россия, Елизавета)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8,19 гр
- Диаметр 23 - 28 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Денга
- Год 1743
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1743 года. Это медная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 170 проданному на аукционе SINCONA AG за 180 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (4)
- CNG (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- InAsta (1)
- Katz (8)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (20)
- RedSquare (5)
- Russiancoin (16)
- SINCONA (1)
- Александр (1)
- Денга1700 (2)
- Имперская монета (3)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 4
Где продать?
Для продажи Денга 1743 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск