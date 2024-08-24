Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1749 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 847,950
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (269)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Auctiones (1)
- Auktionshaus Tietjen+Co oHg (1)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (23)
- Baldwin's (1)
- Busso Peus (3)
- Coins.ee (1)
- DNW (1)
- Gorny & Mosch (8)
- Grün (1)
- Haljak Coin Auction (2)
- Helios (1)
- Heritage (6)
- Hess Divo (1)
- Höhn (1)
- iBelgica (1)
- iNumis (1)
- Katz (9)
- Künker (25)
- MS67 (6)
- Münzen & Medaillen (1)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (3)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numedux (1)
- Numisbalt (7)
- Rare Coins (30)
- Rauch (5)
- RedSquare (2)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (3)
- Spink (2)
- Stack's (3)
- Status International (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (1)
- WCN (1)
- Wójcicki (1)
- Александр (44)
- Знак (6)
- Империя (9)
- Имперская монета (18)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (6)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (6)
- Русское Наследие (10)
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 ICG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 ICG
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 13
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1749 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск