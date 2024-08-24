1 рубль 1749 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность UNC (38) AU (54) XF (74) VF (78) F (7) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (15) MS62 (8) MS61 (8) MS60 (2) AU58 (5) AU55 (10) AU53 (12) AU50 (5) XF45 (8) XF40 (16) VF35 (14) VF25 (1) VF20 (1) F15 (2) DETAILS (10) Сервис ICG (6) RNGA (10) NGC (16) ННР (10) PCGS (3) ANACS (2)

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