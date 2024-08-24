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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1749 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1749 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1749 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 847,950

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (269)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1749 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 126 проданному на аукционе AURORA за 460000 RUB. Торги состоялись 29 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
461 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF35
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность AU53 ICG
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность MS63 RNGA
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность MS63 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность AU53 ICG
Цена
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Россия 1 рубль 1749 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1749 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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