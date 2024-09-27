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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,57 гр
  • Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 24,938

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5107 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 70000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32404 $
Цена в валюте аукциона 3000000 RUB
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - January 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе V. GADOURY - October 15, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность UNC PL
Цена
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Aurea - December 11, 2021
Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - June 20, 2021
Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 27, 2021
Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе MDC Monaco - October 29, 2020
Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия 10 рублей 1756 СПБ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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