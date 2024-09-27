Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,57 гр
- Чистого золота (0,4885 oz) 15,1947 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 24,938
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 10 рублей
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (76) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5107 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 70000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
32404 $
Цена в валюте аукциона 3000000 RUB
Продавец Heritage
Дата 8 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
14400 $
Цена в валюте аукциона 14400 USD
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец V. GADOURY
Дата 15 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Продавец Aurea
Дата 11 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 20 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU55
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 29 октября 2020
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 рублей 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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