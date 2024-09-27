10 рублей 1756 года СПБ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5107 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 70000 EUR. Торги состоялись 13 октября 2010.

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