1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность UNC (21) AU (28) XF (44) VF (33) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS61 (4) MS60 (6) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (8) VF35 (6) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис NGC (7) ННР (5) RNGA (4)

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