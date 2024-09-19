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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1744
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1742 $
Цена в валюте аукциона 1605 EUR
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
309 $
Цена в валюте аукциона 28000 RUB
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - October 26, 2023
Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 6, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1744 ММД "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1744 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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