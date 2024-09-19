Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1744 года ММД "Московский тип" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1744
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (134) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1744 года "Московский тип" со знаком ММД. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 54 проданному на аукционе SINCONA AG за 19000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1742 $
Цена в валюте аукциона 1605 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1744 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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