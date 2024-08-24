Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1756 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 25,85 гр
- Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Тираж UNC 1,943,560
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал 1 рубль
- Год 1756
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (543) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Для продажи 1 рубль 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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