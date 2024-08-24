1 рубль 1756 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность UNC (47) AU (219) XF (173) VF (72) F (3) Нет оценки (23) Сохранность (слабы) MS63 (3) MS62 (11) MS61 (7) MS60 (11) AU58 (49) AU55 (50) AU53 (24) AU50 (18) XF45 (27) XF40 (4) VF35 (6) VF30 (6) VF25 (1) DETAILS (3) PL (2) Сервис PCGS (10) NGC (42) ННР (14) RNGA (23) ANACS (1)

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