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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1756 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - 1 рубль 1756 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - 1 рубль 1756 года СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 25,85 гр
  • Чистого серебра (0,6665 oz) 20,7317 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Тираж UNC 1,943,560

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1756
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
Цены на аукционах (543) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1756 года "Портрет работы Б. Скотта" со знаком СПБ IМ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7130 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Русское Наследие - June 22, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 22 июня 2024
Сохранность AU
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 47000 RUB
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность MS60 PCGS
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 31000 RUB
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе ОЛНЗ - April 3, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 3 апреля 2024
Сохранность MS61
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе AURORA - November 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Россия 1 рубль 1756 СПБ IМ "Портрет работы Б. Скотта" на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1756 "Портрет работы Б. Скотта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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