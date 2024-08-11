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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (2)
  • UBS (1)
  • Александр (1)
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - December 16, 2016
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Александр - December 16, 2016
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF30
Цена
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Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 10, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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