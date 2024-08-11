Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 408 проданному на аукционе Редкие Монеты за 85000 USD. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Rare Coins (2)
- UBS (1)
- Александр (1)
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
85000 $
Цена в валюте аукциона 85000 USD
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU58
Цена
80000 $
Цена в валюте аукциона 80000 USD
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2016
Сохранность VF30
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 10 октября 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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