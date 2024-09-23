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Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел (Россия, Елизавета)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе" Новодел - цена золотой монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,47 гр
  • Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Червонец (Дукат)
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Империя за 1550000 RUB. Торги состоялись 1 февраля 2020.

Сохранность
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Россия Червонец (Дукат) 1749 "Св. Андрей Первозванный на реверсе" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC PL
Цена
******
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