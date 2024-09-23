Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел (Россия, Елизавета)
Разновидность: Новодел
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,47 гр
- Чистого золота (0,11 oz) 3,4214 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,000
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Червонец (Дукат)
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Червонец (Дукат) 1749 года "Св. Андрей Первозванный на реверсе". Новодел. Это золотая монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Империя за 1550000 RUB. Торги состоялись 1 февраля 2020.
Сохранность
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