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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1749 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Аверс монеты - Полтина 1749 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета Реверс монеты - Полтина 1749 года СПБ "Погрудный портрет" - цена серебряной монеты - Россия, Елизавета

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,802)
  • Вес 12,93 гр
  • Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
  • Диаметр 40 - 42 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 67,424

Описание

  • Страна Россия
  • Период Елизавета
  • Номинал Полтина
  • Год 1749
  • Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1749 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14688 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3645 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 82000 RUB
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Klondike Auction - September 17, 2023
Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 16, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность MS62
Цена
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 18, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полтина 1749 СПБ "Погрудный портрет" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1749 "Погрудный портрет" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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