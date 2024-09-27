Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1749 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,802)
- Вес 12,93 гр
- Чистого серебра (0,3334 oz) 10,3699 гр
- Диаметр 40 - 42 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 67,424
Описание
- Страна Россия
- Период Елизавета
- Номинал Полтина
- Год 1749
- Правитель Елизавета Петровна (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1749 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14688 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3645 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
907 $
Цена в валюте аукциона 82000 RUB
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Klondike Auction
Дата 17 сентября 2023
Сохранность F15 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Где продать?
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