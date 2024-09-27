Полтина 1749 года СПБ "Погрудный портрет" (Россия, Елизавета)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1749 года "Погрудный портрет" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Елизаветы Петровны отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4433 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14688 USD. Торги состоялись 31 мая 2014.

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